Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır"

13.11.2020 16:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır' - Son Dakika


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