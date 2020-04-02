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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:06 Kaynak: AA
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