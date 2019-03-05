Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? 780 Bin Kilometrekare ile...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak
'ta haydi defol oraya git."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:26 Kaynak: AA
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