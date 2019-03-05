Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? 780 Bin Kilometrekare ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? 780 Bin Kilometrekare ile...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:26 Kaynak: AA

Irak, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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