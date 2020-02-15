Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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