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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir."
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