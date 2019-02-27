Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Normal Şartlarda Asla Bir Arada Bulunmaması Gereken Partileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."

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