Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Normal Şartlarda Asla Bir Arada Bulunmaması Gereken Partileri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:25 Kaynak: AA
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