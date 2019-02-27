Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Normal Şartlarda Asla Bir Arada Bulunmaması Gereken Partileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Normal Şartlarda Asla Bir Arada Bulunmaması Gereken Partileri...

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:25 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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