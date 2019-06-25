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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor" -"Sağlıkta attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor"
-"Sağlıkta attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor. Ulaşımda attığımız adımlarla prim yapmaya çalışıyor"
-"Bugün bir tanesi öyle söylüyor. "Şu kadar bölünmüş yol yaptım demekle mi oy alacaksınız" Öbür tarafta da şunu söyle be, "yüksek hızlı tren yaptık diye mi bu millet oy verecek" "26 havalimanını 56'ya çıkardık diye mi bu millet size oy verecek" Ne kaldı? Ne olacak, sen niye varsın o zaman? Yani siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar?"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde attığımız adımları...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
prim, Siyaset, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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