Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:22 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]