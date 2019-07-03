Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Türkiye
'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz."
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