Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Demokrasisiyle Ekonomisiyle Güvenliğiyle Hedeflerine Doğru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye demokrasisiyle ekonomisiyle güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir" -"Sadece ilk 500 kuruluşumuz toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir" -"23 buçuk milyar dola IMF'ye borçla devraldık 2013'te...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye demokrasisiyle ekonomisiyle güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir"

-"Sadece ilk 500 kuruluşumuz toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir"

-"23 buçuk milyar dola IMF'ye borçla devraldık 2013'te borcu sıfırladık. Şu an IMF ile borç ilişkimiz kalmadı. O dönem bitti. Yaptığımız iş milletimizin demokraside hayal ettiği Türkiye fotoğrafını okumaktır"

-"Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Uluslararası yatırımlar 201 milyarı geçti. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü artan bir ülke haline gelmiştir"

-"Sadece Ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha iyi bir orana geldiğimizi görürüz. Ekim ayında 7 bin 160 yeni şirket faaliyete geçerken bin 235 şirket de faaliyetini sonlandırdı"

-"Merkez Bankasında rezervimiz 136 milyar dolara kadar çıkmıştı şimdi yeniden 92 buçuk milyar dolara kadar yükseldi daha da iyi olacak"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu.

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