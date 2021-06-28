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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir"

28.06.2021 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir" "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayarak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir"

"Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayarak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız"

"Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinci ile güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayarak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinci ile güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız" dedi.

TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen, TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydunun Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldığını ve Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydunun uzun bir test ve hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale geldiğini belirtti.

Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TÜRKSAT 5A ile hem uydu iletişim kapasitesinin artırıldığını hem mevcut uyduların yedeklendiğini hem de yörünge haklarının garanti altına alındığını kaydeden Erdoğan, TÜRKSAT 5A'nın Türkiye ile birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet vereceğini kaydetti.

Erdoğan, "Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip TÜRKSAT 5A, sağlayacağı yüksek katma değer ile kendi alanında çok önemli bir projedir" dedi.

Sıranın TÜRKSAT 5B uydusuna geldiğini, tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlanan TÜRKSAT 5B uydusunun testlerinin sürdüğünü açıklayan Erdoğan, "Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete germesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması bakımından da önemli olan TÜRKSAT 5B'nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir"

Yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projesinin, imza törenine şahitlik ederek başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, bu çerçevede çok sayıda kurum ve kuruluşun katkısı ile TÜRKSAT 6A uydusunun üretildiği müjdesini veren Erdoğan, test aşamasına gelen bu uyduyu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planladıklarının altını çizdi. Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir" dedi.

Dünyanın yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşadığını, doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim biçiminin kökten değişimine yol açan bu çağın adının dijital çağ olduğunu söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık tarihindeki her çağ değişimi gibi bu süreç de dünyada siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmamalara sebep olduysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır. Yeni çağın en önemli özelliği soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi ve ortaya böylece çıkan verinin kontrolü üzerine kurulu olmasıdır. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan bu dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır. Bu değişim devlet yönetiminden toplumsal yapıya kadar her alanda kendini hissettirmektedir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Sonra bu yöntem ülkede yaşayan belirli bir yaşın üstündeki insanların tamamının seçimler yoluyla içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün ise dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan dijital alt yapı ve iletişim imkanları sayesinde anında bir araya gelebiliyor, tartışabiliyor, ortak tavır geliştirebiliyor. Üstelik bu son değişim birkaç nesil gibi çok kısa bir zaman aralığında yaşandı. Kendi kuşağımızın çocukluğunu, gençliğini, o dönemlerde hayatı nasıl yaşadığımızı düşünüyoruz, sonra bir de torunlarımıza, yeni nesillere bakıyoruz. Sadece 3 nesil arasındaki fark bizim kendimizden önceki onlarca nesille olan farkla mukayese edilmeyecek kadar fazladır, belirgindir, açıktır. Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Halbuki bizim gençliğimizde, bugün cep telefonu veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlerin her biri için saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleri ile iletişimi, buluşması, görüşmesi, konuşması için ya belli imkanlara ya da belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanlarla iletişime geçmek mümkündür."

Dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arısında çok ciddi adaletsizliklerin söz konusu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken, kimi yerlerde hala ilken dönemin şartlar içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar var. Artık küresel düzeyde adalet, yiyecek ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın alt yapılarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz 2 asırda yaşadığı tecrübeler ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet alt yapısı sayesinde dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetlerinden eğitim ve sağlığa kadar her alanda kritik öneme sahip dijital alt yapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkartmak için fiber alt yapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayarak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinci ile güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu merkezde şehit olan 2 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından butona basarak uyduyu hizmete soktu ve uydudan alınan ilk görüntüler ekranlara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir

Recep Tayyip Erdoğan, Yapay Zeka, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir' - Son Dakika


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