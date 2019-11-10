Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla zulümle...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla zulümle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla zulümle...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla zulümle dolu olduğu halde kendilerini tam tersi hikayelerle pazarlamaya çalışıyorlar" -"Bizim ise var olan hikayeleri anlatmamıza tahammül edemiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla zulümle dolu olduğu halde kendilerini tam tersi hikayelerle pazarlamaya çalışıyorlar"

-"Bizim ise var olan hikayeleri anlatmamıza tahammül edemiyorlar. Gençliğimize sesleniyorum. Siz gururlu bir gençlik olmalısınız çünkü sizin gururlanacağınız bir ecdadınız var. Siz rastgele bir gençlik değilsiniz"

-"Balkan savaşlarıyla başlayan 1. Dünya savaşı ve istiklal harbiyle devam eden süreçte maalesef bu okuryazar nüfusun büyük bölümünü kaybettik. Toplam nüfusumuzun bir kısmı da sınırlarımız dışında kaldı bir de buna harf devrimiyle her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuryazarlık oranını çok düşük olduğu bir dönem yaşadı ama bunu suçunu Osmanlı'ya yükleme tam anlamıyla bir bühtandır"

-"Osmanlı'da silah sanayiinin olmadığını söylemek de koskoca bir yalandır"

-"Biz ise 17 yılda ülkemiz savunma sanayiinde dışa bağımlılığı neredeyse sıfıra indiriyoruz. Yerlilik oranımız Yüzde 20'den yüzde 70'e geldi. Hedef yüzde 100"

-"Savunma sanayi projelerinde en büyük zorluğu motorda yaşamıştık. Yerli uçağımız dahil her alanda ihtiyacımız olacak motoru üretecek projemiz de hızla ilerliyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla zulümle...

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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