Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ekonomisinin Sıkıntılarının Çözümüne Katkı Vermek Yerine Adeta...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye
ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA
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