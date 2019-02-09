Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ekonomisinin Sıkıntılarının Çözümüne Katkı Vermek Yerine Adeta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ekonomisinin Sıkıntılarının Çözümüne Katkı Vermek Yerine Adeta...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA

Politika
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