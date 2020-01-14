Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriğini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriğini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriğini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriğini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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