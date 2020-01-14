Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilen Sahak Maşalyan'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilen Sahak Maşalyan'ı kabul etti.
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