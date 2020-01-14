Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilen Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilen Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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