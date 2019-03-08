Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle Patrikvekili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle Patrikvekili...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle Patrikvekili..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı arayarak taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Aram Ateşyan, Türkiye, Güncel
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