Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın Vefatı Nedeniyle Patrikvekili...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı arayarak taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:46 Kaynak: AA
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