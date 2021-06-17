Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler Maçını İzledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye-Galler maçını izledi.

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