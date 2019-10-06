Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir."
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