Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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