Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.06.2020 00:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir... - Son Dakika