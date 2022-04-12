Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir"

12.04.2022 19:32

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir" - Son Dakika
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