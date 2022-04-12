Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."
Kaynak: AA
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