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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
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