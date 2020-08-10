Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz."
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11.08.2020 01:56:32. #1.12#
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