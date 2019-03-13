Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Gibi Çevresinde Dünyanın Tüm Güçlerinin Cirit Attığı Bir Coğrafyada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Gibi Çevresinde Dünyanın Tüm Güçlerinin Cirit Attığı Bir Coğrafyada...

1 saat önce

- Tören alanından ve katılımcılardan görüntüler Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı...

- Tören alanından ve katılımcılardan görüntüler
Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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