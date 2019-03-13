Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Gibi Çevresinde Dünyanın Tüm Güçlerinin Cirit Attığı Bir Coğrafyada...
1 saat önce
- Tören alanından ve katılımcılardan görüntüler Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı...
- Tören alanından ve katılımcılardan görüntüler
Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:01 Kaynak: AA
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