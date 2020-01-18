Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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