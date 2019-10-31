Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız."
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