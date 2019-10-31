Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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