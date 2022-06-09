Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'

09.06.2022 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda yaptığı açıklamada "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda yaptığı açıklamada "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik. Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz.

ATİNA İLE EGE ADALARI SORUNU

Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır"

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al'

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Efes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hakkını kimseye çiğnetmez, Yunanistan aklını başına al' - Son Dakika

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