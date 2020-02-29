Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisinde olduğunu belirtti.

Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkenin ve milletin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz."

Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde
Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 05:24:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]