Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"
" Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "GÖKTUĞ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Kaynak: İHA
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