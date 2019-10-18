Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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