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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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