Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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