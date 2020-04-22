Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gazetesi'nin 50. yılı dolayısıyla gönderdiği mesajında, "Milletimize hizmet etme onurunu yaşadığımız 2002 yılından bu yana büyük Türkiye mücadelemizde yanımızda olan ve 2023 hedeflerimize destek veren Türkiye Gazetesi ailesine teşekkür ediyor, 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gazetesi'nin, büyük Türkiye mücadelesinde hükümetin yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: Türkiye Gazetesi'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Milletimize hizmet etme onurunu yaşadığımız 2002 yılından bu yana, büyük Türkiye mücadelemizde yanımızda olan ve 2023 hedeflerimize destek veren Türkiye Gazetesi ailesine teşekkür ediyorum. Türkiye Gazetesi'nin 50. yıla ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum".

(İHA)