Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:08 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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