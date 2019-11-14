Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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