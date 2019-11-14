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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde."
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