Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.
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