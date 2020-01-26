Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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