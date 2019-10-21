Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Türk, "Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu
Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:24:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]