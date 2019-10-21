Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar."
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