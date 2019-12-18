Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz
Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
19:42 Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika Haber
19:34 Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı - Son Dakika Haber
19:30 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu - Son Dakika Haber
19:27 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Son Dakika Haber
19:23 Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]