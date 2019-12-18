Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik."
Son Dakika Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi