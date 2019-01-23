Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya Arasında Yoğun Bir İşbirliği Olduğunu Belirterek...
1 saat önce
IHAAW205803-SIY/23-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında yoğun bir işbirliği olduğunu belirterek "Özellikle Suriye'deki durumu ele alma imkanı bulduk. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik.
IHAAW205803-SIY/23-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Türkiye
ile Rusya
arasında yoğun bir işbirliği olduğunu belirterek "Özellikle Suriye
'deki durumu ele alma imkanı bulduk. İdlib
başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD
'nin çekilmesi üzerine bölgedeki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edeceği bir boşluğun oluşmaması gerektiğini görüştük." dedi. 23.01.2019 20: 58: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:04 Kaynak: İHA
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