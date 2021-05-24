Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

24.05.2021 21:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) ilişkin, "Az önce imzalanan belge ile Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) ilişkin, "Az önce imzalanan belge ile Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye İnsansız Hava Aracı (İHA) ihraç edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceğini vurgulayan Erdoğan, "2017 yılında kıymetli dostumun davetine icabet ile gerçekleştirdiğim ziyarette Polonya'nın son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi bizzat görme imkanı bulmuştum. Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi ticaret ve yatırım olmak üzere birçok alanda büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

'10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm, savunma, sanayi, tarım ve spor alanlarında imzalanan anlaşmalar ile iş birliğini çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerimizi tüm yönleri ile ele aldık. Türkiye-Polonya arasındaki geniş iş birliği imkanlarını istişare ettik. Mevcut ortak mekanizmaları daha etkili şekilde kullanmak konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. 2017 yılındaki Polonya ziyaretinde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şu anda 6,5 milyar dolar civarında. Biz bu 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmini bugün yaptığımız görüşmelerle kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik. Geçen yıl salgını rağmen ikili ticaretimiz artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle de 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Rakamların da işaret ettiği üzere 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.'İLK KEZ NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İHA İHRAÇ EDİYORUZ'Erdoğan, kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer aldıklarını belirterek, "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Aynı şekilde insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe, kabiliyet, imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya'yla da paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az önce imzalanan belge ile Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İHA ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum. İkili ilişkilerimizin her alanda gelişmesi halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor. Türkiye'nin, Polonyalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlarından biri olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.'NATO MİSYONU KAPSAMINDA F-16'LARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ'Anlaşma töreni sırasında turizm alanında imzalanan ortak bildirinin iki ülke arasında güvenli seyahati teşkil edeceğini söyleyen Erdoğan, "Polonyalı misafirlerimiz güvenli turizm uygulamamız sayesinde tatillerini Türkiye'de gönül rahatlığıyla geçirebilirler. Polonya, AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniş bir ülkedir. Türkiye'nin tutum ve görüşlerinin birlik içinde doğru anlaşılması konusunda Polonya'nın yapıcı desteğini hep yanımızda hissettik. Tarih boyunca dostane ilişkiler içinde bulunan Türkiye ve Polonya bugün de NATO çerçevesinde güçlü ve örnek bir dayanışma sergiliyor. Bölgesel ve uluslararası güvenlik mimarisinin muhafazası için iş birliğimizi sürdürüyor, barışa katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik üssümüze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz" dedi.POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA: CİHAZLARIN ALIMI ÖNEM ARZ EDİYORKonuk Cumhurbaşkanı Duda ise iki ülke arasındaki anlaşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sözleşmelerde öncelikle milli savunma konusunda kullanılan cihazların satın alımı konusu çok önem arz ediyor. Ticari iş birliğimiz konusunda 10 milyar miktarından bahsetmiştik. Belki 10 milyara ulaşmamıştık ama halen ticari olarak gelecek için çok güzel bir durum öngörülüyor. Ortak ticari iş birliğimizi 10 milyara ulaştıracak. Ben daha önce 3 taraflı; Romanya-Polonya-Türkiye arasında diyaloğun kurulmasını önermiştim. Romanya Cumhurbaşkanı da buna olumlu tepki gösterdi. Bu 3 taraflı görüşmeler devam edecektir" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE-POLONYA-ROMANYA OLARAK NELER YAPABİLİRİZ BUNUN ÜZERİNDE DURMAMIZ LAZIM'İki lider, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm alanında yeni hedefler tespit edilip edilmediğine ilişkin, "Ticaret hacmi, turizmin dışındaki başlıkları kapsıyor. Ağırlıklı olarak bizim konuştuğumuz konu zaten turizm oldu. Ama ekonomik ilişkilerin boyutu da bayağı yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı kısa zaman içerisinde Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve muhataplarıyla konuları ele alacaklar. Ticaret Bakanımızın da bir Polonya ziyareti olacak. Bunlar da yine burada ilişkileri ele alacaklar ve karşılıklı vergilendirme konularını değerlendirecekler. Biz Türkiye-Polonya olarak NATO ülkesiyiz; NATO ülkesi olarak NATO içinde neler yapabiliriz, dayanışmamız neler olabilir bunları değerlendirdik. Bir 3'den bahsettik. Bu 3'lü, Türkiye-Polonya-Romanya olarak neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz bunların da üzerinde durmamız lazım. Yani bu konuda değerli dostum Sayın Duda, aynı şekilde Romanya Cumhurbaşkanı ile bazı görüşmeleri yapmak suretiyle bu süreci hızlandıracağız ve böylece de bu sularda çok da farklı bir adımları inşallah atmış olacağız" diye konuştu.Koronavirüsle ilgili mücadeleyi de görüştüklerini söyleyen Erdoğan, "Aşı konusu vesaire bunların hepsini aramızda değerlendirdik. Şu anda Polonya'nın bu konudaki gayretleri iyi konumda. Artık istatistik eğrisi olumlu bir istikamette, Türkiye'de de aynı şekilde Polonya'da da" dedi.

İki ülke arasında tarım, turizm, ticaret ve savunma alanlarında 5 ayrı anlaşma imzalanırken, Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 SİHA için de Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlaşma imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Polonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede         
21:26
Sedat Peker'in iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Tüm iddiaları ve iftiraları saçmalık Sedat Peker'in iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Tüm iddiaları ve iftiraları saçmalık         
21:12
Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var         
20:23
Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti         
20:12
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi         
19:45
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı         
18:31
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 21:50:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement