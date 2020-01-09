Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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