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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır." - ANKARA
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