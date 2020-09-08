Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye- İran diyaloğu bölgesel sorunların çözümünde belirleyici role sahip - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attık. 5'inci toplantımızı 2018 yılında Ankara'da gerçekleştirmiştik. Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum" dedi.

'SALGINI KONTROLÜMÜZ ALTINDA TUTMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, tedavisi sürenlere acil şifalar dileyerek, "Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken, diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden, Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.'ALACAĞIMIZ KARARLARIN İVME KAZANDIRACAĞINA İNANIYORUM'Toplantıda gerek ikili gerek uluslararası iş birliğine dair bütün hususların ele alınacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu kararların uygulanması konusunda sayın bakanlarımıza elbette önemli görevler düşüyor. Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı tekrar ifade etmek isterim. Tekraren toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor ve teşekkür ediyorum" dedi.