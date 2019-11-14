Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Telekom Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Telekom Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türk Telekom, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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Milli maçın ardından
Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu! Türkiye evinde kalesini gole kapattı!

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