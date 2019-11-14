Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Telekom Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Milli maçın ardından Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu! Türkiye evinde kalesini gole kapattı!