Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan...
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir."
GÜNDEM ÖZETİNE EK Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü