Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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