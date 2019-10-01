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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan...

49 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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