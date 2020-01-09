Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Akdeniz'de de kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır."
(İHA)
Son Dakika Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı