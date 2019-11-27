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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir."
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