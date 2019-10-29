Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"

53 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir."

Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır."

Erdoğan: " Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"

Erdoğan: " Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:35 Kaynak: AA
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