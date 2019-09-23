Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kimliğine bakmadan, zalimin karşısında, mazlumun yanındadır" - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
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