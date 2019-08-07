Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kırım, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:42 Kaynak: AA
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