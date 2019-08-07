Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"
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Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."
Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz Kenya'da Ulusal Meclis'e bebeğiyle giden milletvekili, salondan atıldı Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı