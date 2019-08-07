Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"

8 dakika önce

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
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