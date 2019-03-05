Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Konut Edinme Bakımından Dünyanın En Cazip Ülkeleri Arasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Konut Edinme Bakımından Dünyanın En Cazip Ülkeleri Arasına...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girmiştir. Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı, net 35 milyar dolara yakındır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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