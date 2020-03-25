Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir."
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:04 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı